Fox News: Пентагон намерен догнать Россию и КНР по производству БПЛА
Пентагон намерен ускорить производство беспилотников в США и достигнуть показателей России и Китая в данной сфере. Соответствующее распоряжение уже дал глава ведомства Пит Хегсет.
Как сообщает Fox News, Пентагон планирует выйти в лидеры по производству беспилотников к 2027 году.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может воспользоваться своим чрезвычайным правом для передачи вооружения Украине. Если это произойдет, то боеприпасы будут поставляться киевскому режиму напрямую со складов Пентагона. Объем данной военной поддержки может достигнуть 300 миллионов долларов.
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