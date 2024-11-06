NYT спрогнозировало победителя на выборах в США

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Газета New York Times с 72% вероятностью прогнозирует победу на президентских выборах в Соединённых Штатах кандидата от республиканцев и бывшего главы государства Дональда Трампа.
Как указано в публикации на сайте информагентства, издание склоняется к тому, что бывший хозяин Белого Дома победит на выборах с 72% вероятностью.
В Америке СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления информации о ходе голосования. За счёт этого можно быстро сообщать общественности о приблизительных итогах, основываясь на проверенных сведеньях.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые обрабатывают данные избирательных участков и результаты опросов. Система прогнозирования основана на детальном анализе и многолетнем опыте, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для граждан.
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В Америке СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления информации о ходе голосования. За счёт этого можно быстро сообщать общественности о приблизительных итогах, основываясь на проверенных сведеньях.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые обрабатывают данные избирательных участков и результаты опросов. Система прогнозирования основана на детальном анализе и многолетнем опыте, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для граждан.
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Алина Юрчак