Французский политик Барделла объявил о намерении стать премьер-министром

Фото: iStock/saiko3p
Жордан Барделла, лидер партии «Национальное объединение», победившей в первом туре парламентских выборов во Франции, заявил о намерении стать премьер-министром страны.
30 июня стартовали внеочередные выборы в парламент Франции. По итогам первого тура первое место с 34,2% голосов заняла вышеупомянутая партия, на втором месте расположился левый альянс «Новый народный фронт» с 28,5%, а вот партия президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за республику» заняла последнее место, набрав 21,5% голосов.
Барделла заявил, что готов слушать каждого, уважать оппозицию, быть открытым диалогу и стремиться к единению нации.
Политик призвал французов сделать «исторический выбор», поддержав партию и дав ей абсолютное большинство в парламенте.
Читайте также:
Партия президента Франции Эммануэля Макрона проигрывает на выборах в парламент
Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах во Франции
Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
Барделла заявил, что готов слушать каждого, уважать оппозицию, быть открытым диалогу и стремиться к единению нации.
Политик призвал французов сделать «исторический выбор», поддержав партию и дав ей абсолютное большинство в парламенте.
Читайте также:
Партия президента Франции Эммануэля Макрона проигрывает на выборах в парламент
Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах во Франции
Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
Анастасия Чинкова