Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах во Франции

Фото: iStock/Olivier DJIANN
На внеочередных парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку. Об этом сообщило МВД страны на странице в соцсети Х.
Отмечается, что по данным на 12:00 по местному времени (13:00 мск) явка составила 25,9%. При этом в 2022 году в этот час было зафиксировано лишь 18,43% проголосовавших.
Подчеркнём, что в 2017 году, когда президентом Франции стал Эммануэль Макрон, явка составила 19,24%.
Голосование на территории Франции будет проводиться до шести часов вечера. При этом в крупных городах избирательные участки продляют время работы до 20:00 из-за большого потока избирателей.
Первые официальные результаты голосования будут оглашены после 20:00 30 июня.
Читайте также:
Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
Макрон объявил о роспуске Национального собрания
Макрон выразил обеспокоенность победой противников помощи Украине на выборах в ЕП
Подчеркнём, что в 2017 году, когда президентом Франции стал Эммануэль Макрон, явка составила 19,24%.
Голосование на территории Франции будет проводиться до шести часов вечера. При этом в крупных городах избирательные участки продляют время работы до 20:00 из-за большого потока избирателей.
Первые официальные результаты голосования будут оглашены после 20:00 30 июня.
Читайте также:
Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
Макрон объявил о роспуске Национального собрания
Макрон выразил обеспокоенность победой противников помощи Украине на выборах в ЕП
Анастасия Чинкова