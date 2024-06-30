Партия президента Франции Эммануэля Макрона проигрывает на выборах в парламент

Фото: iStock/SimonLukas
Партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов в парламент Франции. О предварительных результатах выборов сообщает МВД страны.
Отмечается, что в первом туре партия Марин Ле Пен получила 33% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5 процента, а президентская партия «Вместе за республику» – 22%.
По итогам второго тура лидирующая партия «Национальное объединение» может получить абсолютное большинство в Национальном собрании, где насчитывается 577 кресел.
Напомним, что президент страны Эммануэль Макрон распустил парламент Франции 9 июня. Тогда же он объявил внеочередные парламентские выборы, на подготовку которых был выделен рекордно короткий срок. Такое решение вызвано провальными для президентского политического движения выборы в Европарламент.
Читайте также:
Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах во Франции
Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
Макрон объявил о роспуске Национального собрания
По итогам второго тура лидирующая партия «Национальное объединение» может получить абсолютное большинство в Национальном собрании, где насчитывается 577 кресел.
Напомним, что президент страны Эммануэль Макрон распустил парламент Франции 9 июня. Тогда же он объявил внеочередные парламентские выборы, на подготовку которых был выделен рекордно короткий срок. Такое решение вызвано провальными для президентского политического движения выборы в Европарламент.
Читайте также:
Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах во Франции
Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
Макрон объявил о роспуске Национального собрания
Анастасия Чинкова