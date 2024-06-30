Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов

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Во Франции начался первый тур голосования на досрочных парламентских выборах. Утром 30 июня свои голоса в избирательных округах отдали большинство лидеров левых и правых партий страны.
Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла проголосовал на избирательном участке в коммуне Гарш департамента О-де-Сен к западу от Парижа. Национальный секретарь левой «Непокорившейся Франции» Мануэль Бомпар отдал свой голос в Марселе. Также утром на свой избирательный участок пришел бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, возглавляющий партию «Горизонты», которая входит в коалицию, поддерживающую действующего президента Эммануэля Макрона.
На европейской части Франции внеочередные выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента страны) пройдут с 8:00 до 18:00 по местному времени (с 9:00 до 19:00 по Москве). В крупных городах работу избирательных участков могут продлить в зависимости от явки избирателей. При этом на заморских французских территориях в Азиатском регионе (включая Новую Каледонию) голосование уже практически завершено.
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