«Саботаж Зеленского»: чем еще Фицо пригрозил Украине за остановку транзита газа

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Словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил киевскому режиму снизить помощь украинцам на территории Словакии в дополнение к остановке поставок электричества за прекращение транзита. Об этом политик написал в социальных сетях.
«Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии. (…) Мы будем обсуждать, какие меры примем, чтобы мы адекватно отреагировали на саботаж Зеленского», — гласит публикация.Вместе с тем, добавил Фицо, сложившаяся ситуация никак не отразится на домохозяйствах Словакии, поскольку у республики хватает голубого топлива для внутренних нужд.
Зеленский остановил газовый транзит с 1 января. Перед этим в МИД РФ назвали виновников в ситуации с транзитом.
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