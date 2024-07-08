Стали известны подробности попытки угнать Ту-22М3 на Украину

Фото: РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
Как рассказал лётчик на видео, которое было обнародовано телеканалом «Россия 1», спецслужбы киевского режима обещали переправить на Украину его семью.
Это произошло после того, как лётчика попытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3.
Пилот отметил, что обещания представителей киевского режима не вызывали доверия. Украинские спецслужбы также предоставили его жене карту поляка и открыли счёт в польском банке на имя его семьи. Однако договор на обслуживание счёта был оформлен на Украине.
На опубликованном видео можно увидеть, в частности, итальянские и польские документы, включая паспорта, которые предназначались для лётчика и его семьи.
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«Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка. — Прим. ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о (западной. — Прим. ред.) Европе. Впрочем, какая разница? Они их просто собирались украсть и держать у себя», — поделился летчик.
Пилот отметил, что обещания представителей киевского режима не вызывали доверия. Украинские спецслужбы также предоставили его жене карту поляка и открыли счёт в польском банке на имя его семьи. Однако договор на обслуживание счёта был оформлен на Украине.
На опубликованном видео можно увидеть, в частности, итальянские и польские документы, включая паспорта, которые предназначались для лётчика и его семьи.
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Мира Полтева