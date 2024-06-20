ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать за украинских террористов

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В пресс-службе УФСБ по Белгородской области сообщили о задержании мужчины, который планировал пересечь границу с Украиной для участия в военных действиях против российских вооруженных сил в составе террористической группировки.
Сотрудники УФСБ совместно с коллегами из ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям предотвратили эту попытку противоправной деятельности гражданина РФ.
Мужчину, родившегося в 1996 году и проживающего в Искитиме Новосибирской области, задержали на территории Белгородского района.
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