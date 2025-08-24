Примерно 30 военных КНДР пересекли границу с Южной Кореей

24 августа 2025, 02:34

Фото: Istock/Alexander Sanchez

Около 30 военнослужащих КНДР пересекли границу с Южной Кореей, что вызвало предупредительные выстрелы со стороны южнокорейских сил. Инцидент произошел 24 августа 2025 года на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове.