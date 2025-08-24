Примерно 30 военных КНДР пересекли границу с Южной Кореей
Около 30 военнослужащих КНДР пересекли границу с Южной Кореей, что вызвало предупредительные выстрелы со стороны южнокорейских сил. Инцидент произошел 24 августа 2025 года на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове.
По данным агентства Yonhap, группа северокорейских военных пересекла военную демаркационную линию, разделяющую два государства. Со стороны Южной Кореи немедленно последовали предупредительные выстрелы.
Как сообщил представитель Командования Организации Объединенных Наций (UNC), инцидент произошел во вторник, 24 августа. По его словам, военные КНДР проводили строительные и ремонтные работы в приграничной зоне.
Это уже второй подобный инцидент за последние дни. 19 августа заместитель начальника генштаба Корейской народной армии Ко Чон Чхоль сообщал, что южнокорейские силы произвели более десяти предупредительных выстрелов, когда северокорейские военные строили постоянные ограждения у границы. В Пхеньяне эти действия назвали очень тревожным предзнаменованием.
Напряженность на Корейском полуострове возросла на фоне совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield 25 (UFS), которые проходят с 18 по 28 августа. КНДР осудила эти маневры, назвав их провокацией.
Читайте также: