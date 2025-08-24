В Сербии прошли акции в поддержку властей с участием 70 тысяч человек
В 71 городе Сербии прошли мирные акции в поддержку властей, в которых приняли участие около 70 тысяч граждан. Об этом сообщил глава полиции Драган Васильевич, подчеркнув, что мероприятия прошли без инцидентов.
Мирные акции в поддержку правительства Сербии состоялись в 71 муниципалитете страны, собрав около 70 тысяч участников. По данным полиции, точное число составило 69 776 человек, которые вышли с требованием прекратить блокирование учреждений и инфраструктуры оппозиционными активистами. Акции прошли в основном в провинциальных городах, в то время как в Белграде и Нови-Саде, где сильны оппозиционные настроения, массовых собраний не проводилось.
Участники митингов, преимущественно люди среднего возраста, держали плакаты с надписями: «Не отдадим Сербию», «Граждане против блокад», «Хотим работать» и «Хотим учиться». Полиция обеспечивала порядок, и мероприятия прошли без эксцессов. Президент Сербии Александр Вучич, который участвовал в акции в городе Уб, заявил, что на следующей неделе собрания пройдут уже в 100 городах.
Эти акции стали ответом на продолжающиеся с ноября 2024 года протесты оппозиции, которые начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, унесшего жизни 16 человек. Оппозиционные демонстранты требуют проведения досрочных выборов и борьбы с коррупцией, но в последнее время их акции сопровождаются насилием и столкновениями с полицией.
