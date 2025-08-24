В Сербии прошли акции в поддержку властей с участием 70 тысяч человек

24 августа 2025, 00:08

Фото: Istock/rarrarorro

В 71 городе Сербии прошли мирные акции в поддержку властей, в которых приняли участие около 70 тысяч граждан. Об этом сообщил глава полиции Драган Васильевич, подчеркнув, что мероприятия прошли без инцидентов.