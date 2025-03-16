FT: Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Брюссель в честь юбилея отношений

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)
Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от визита в Брюссель на саммит в честь полувекового юбилея дипотношений. Об этом пишет издание Financial Times (FT).
По словам журналистских источников, там будет премьер Госсовета республики Ли Цян.
Авторы отметили, что места проведения подобного рода встреч чередуются. Вместе с тем в Брюссель обычно прибывает премьер, а председатель проводит соответствующие мероприятия в Пекине. Журналисты резюмировали, что в Евросоюзе ждали приезда именно председателя КНР по случаю юбилея.
Ранее стало известно о запланированной встрече 9 мая в Москве президентов России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана.
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Авторы отметили, что места проведения подобного рода встреч чередуются. Вместе с тем в Брюссель обычно прибывает премьер, а председатель проводит соответствующие мероприятия в Пекине. Журналисты резюмировали, что в Евросоюзе ждали приезда именно председателя КНР по случаю юбилея.
Ранее стало известно о запланированной встрече 9 мая в Москве президентов России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана.
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Никита Кротов