Трамп приказал ВС США начать боевые действия против хуситов в Йемене

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Президент США Дональд Трамп приказал американской армии начать боевые действия против хуситов в Йемене. Об этом хозяин Белого дома написал в соцсетях.
«Наши храбрые бойцы прямо сейчас проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону, чтобы защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства», — добавил республиканец.Заокеанский лидер обратился к Ирану с призывом прекратить поддерживать хуситов, а также не угрожать «американскому населению и их президенту».
Трамп резюмировал, что в случае угрозы, виновники будут нести ответственность, поскольку американская сторона не станет «относиться к этому с пониманием».
Ранее Трамп высказывался о реакции РФ на предложение прекратить огонь на Украине.
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Никита Кротов