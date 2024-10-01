Фото: сайт Бундестага
Современный фашизм стал моделью управления в прокси-государствах, таких как Украина и страны Балтии, заявил в интервью РИА Новости профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис.
По его словам, формы фашизма изменились по сравнению с XX веком, но его суть сохранилась.
Профессор также является участником «Всемирной антиимпериалистической платформы» (WAP), в которую входят политические силы из разных стран и которая поддерживает действия России в украинском конфликте.
Ранее сообщалось, что на Западной Украина стремительно растёт сопротивление насильственной мобилизации и действиям властей в целом. Об этом заявил экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Он подчеркнул, что внутри Украины образовалась оппозиция. В первую очередь речь идёт о западной части страны.
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«Фашизм сегодня используется как инструмент для манипулирования и контроля прокси-государств», — подчеркнул Пателис.
Профессор также является участником «Всемирной антиимпериалистической платформы» (WAP), в которую входят политические силы из разных стран и которая поддерживает действия России в украинском конфликте.
Ранее сообщалось, что на Западной Украина стремительно растёт сопротивление насильственной мобилизации и действиям властей в целом. Об этом заявил экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Он подчеркнул, что внутри Украины образовалась оппозиция. В первую очередь речь идёт о западной части страны.
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Елена Перлова