На должность главы комитета Госдумы по информполитике выдвинули Боярского вместо Хинштейна

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На должность главы комитета Госдумы по информполитике выдвинули Сергея Боярского, который ранее занимал пост первого замглавы комитета. Проект постановления опубликовали в думской электронной базе.
До этого данный пост занимал Александр Хинштейн. В настоящий момент он работает на должности временно исполняющего обязанности главы Курской области.
Парламентарии, возможно, рассмотрят данный вопрос на пленарном заседании нижней палаты — оно пройдет 17 декабря.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить, почему депутат Юрий Напсо не посещает думские заседания.
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«Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, освободив его от должности первого заместителя председателя указанного комитета», — отмечалось в документе.
Парламентарии, возможно, рассмотрят данный вопрос на пленарном заседании нижней палаты — оно пройдет 17 декабря.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить, почему депутат Юрий Напсо не посещает думские заседания.
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Ольга Енгалычева