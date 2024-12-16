Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ На должность главы комитета Госдумы по информполитике выдвинули Боярского вместо Хинштейна

На должность главы комитета Госдумы по информполитике выдвинули Боярского вместо Хинштейна

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Фото: iStock/ Oleg Elkov

На должность главы комитета Госдумы по информполитике выдвинули Сергея Боярского, который ранее занимал пост первого замглавы комитета. Проект постановления опубликовали в думской электронной базе.
До этого данный пост занимал Александр Хинштейн. В настоящий момент он работает на должности временно исполняющего обязанности главы Курской области.

«Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, освободив его от должности первого заместителя председателя указанного комитета», — отмечалось в документе.



Парламентарии, возможно, рассмотрят данный вопрос на пленарном заседании нижней палаты — оно пройдет 17 декабря.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить, почему депутат Юрий Напсо не посещает думские заседания.

Читайте также:

Депутат Чепа: новые санкции больше сказываются на экономике Европы, чем России

Думская комиссия по этике не сочла оскорбительными слова Ильтякова о «рожалке»

Милонов призвал не повторять за Илоном Маском
#пост
#депутат
#госдума
#александр хинштейн
Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по завершению конфликта на Украине
16 декабря 2024, 21:11

Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, которая прошла в его резиденции Мар-а-Лаго.
Политик призвал готовиться к сделке как Зеленского, так и президента России Владимира Путина.

Трамп планирует добиться мира на Украине до своей инаугурации, которая назначена на 20 января 2025 года.

Также избранный глава государства подчеркнул, что уже делает всё возможное для завершения конфликта. Он добавил, что Киев якобы выразил стремление достичь мира.

Кроме того, политик добавил, что США не следовало давать разрешение Украине на использование дальнобойного оружия для обстрела территории России.

Читайте также:

«Мы должны остановить это»: Трамп намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

Трамп заявил о прогрессе в работе по украинскому конфликту

Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию
#дональд трамп
#владимир зеленский
#владимир путин
#сша
#россия
#украина
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-президент Абхазии Бжания отказался баллотироваться на выборах 15 февраля
16 декабря 2024, 20:58

Аслан Бжания (фото: kremlin.ru)

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации президента страны.
Отмечается, что Бжания не будет баллотироваться, однако его команда пойдёт на выборы. Скорее всего, кандидатом выступит нынешний врио президента Бандра Гунба.

Напомним, что 13 октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. До 15 ноября парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации, однако местная оппозиция начала протестовать против принятия соглашения и организовала массовые беспорядки.

Митингующие заявили, что после принятия документа компании из России должны были начать строительство апартаментов в Абхазии. Это якобы привело бы к росту цен на недвижимость, создало риски для экономики, что впоследствии ударило бы по малому и среднему бизнесу.

В итоге оппозиция взяла штурмом комплекс правительственных зданий и потребовала отставку президента. Бжания покинул свой пост, а досрочные выборы были назначены на 15 февраля.

Читайте также:

И. о. президента Абхазии Гунба поблагодарил РФ за поддержку и защиту

Минфин Абхазии: на зарплаты бюджетникам будет выделено 230 миллионов рублей

В Абхазии при получении гражданства будут приносить клятву
#абхазия
#выборы
#президент
#кандидаты
#россия
#соглашения
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп назвал Турцию виновницей свержения режима Асада в Сирии
16 декабря 2024, 20:45

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

За свержением сирийского правительства и президента страны Башара Асада стоит Турция. Об этом заявил вновь избранный президент США Дональд Трамп.
Выступая на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида бывший и будущий глава Белого дома со свойственным ему апломбом заявил, что ему, в отличие от всех остальных, кто способствовал такой стремительной смене власти в арабской республике.

«Никто не знает, кто стоит за другой стороной, а я знаю. Это Турция. О'Кей? Турция стоит за этим», — сказал Трамп.

Он также добавил, что считает турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана очень умным человеком. Также, по словам американского президента, «они хотели этого тысячу лет», а те люди, которые вошли в Дамаск, контролируются из Анкары.

Недавно глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан заявил, что власти страны никак не участвовали в операции вооружённой оппозиции в Сирии, которая привела к падению режима Башара Асада.

Читайте также:

БРИКС готово рассмотреть заявку Сирии на вступление в организацию

Нетаньяху: Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией

Турция уведомила США о намерении уничтожить Рабочую партию Курдистана в Сирии
#сша
#израиль
#турция
#операции
#люди
#трамп
#сирия
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп заявил о прогрессе в работе по украинскому конфликту
16 декабря 2024, 20:42

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в работе по конфликту на Украине уже достигнут небольшой прогресс. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая прошла в его резиденции в Мар-а-Лаго.
В первую очередь он подчеркнул, что обязательно проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Политик отметил: «Нам нужно это остановить».

Также избранный глава государства добавил, что уже делает вс возможное для прекращения конфликта на Украине. Трамп утверждает, что Киев якобы выразил стремление достичь мира.

Также политик отметил, что США не следовало позволять украинской армии наносить удары по России дальнобойным оружием. Это решение будет пересмотрено.

Читайте также:

«Мы должны остановить это»: Трамп намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Песков высказался о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
#сша
#украина
#дональд трамп
#владимир зеленский
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Митингующие заблокировали проспект рядом со зданием парламента Грузии
16 декабря 2024, 20:34

Фото: iStock/ Aoraee

В Тбилиси протестующие заблокировали проспект Руставели рядом со зданием парламента Грузии, сообщило агентство РИА Новости.
Акция протеста длится уже 19 дней. Протестующие выступают против приостановки грузинскими властями переговоров с Евросоюзом о вступлении государство в объединение. В митинге участвуют писатели, издатели, книжные дизайнеры и иные работники издательств.

Ранее российский Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Телеграм-канале, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов в республике. Сенатор подчеркнул, что Саломе Зурабишвили хочет дать новый импульс протестам оппозиции, и тем самым, получается, готовит громкую политическую провокацию.

Алексей Пушков обратил внимание, что Зарубишвили не желает «оказаться на нетерпеливо ждущей ее помойке истории».

Читайте также:

Грузия не планирует вводить ответные санкции против прибалтийских республик

Футболист без образования: результаты выборов в Грузии, что известно об избранном президенте Михаиле Кавелашвили

Макрон предложил Иванишвили помощь в урегулировании ситуации в Грузии
#акция
#грузия
#оппозиция
#митинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы должны остановить это»: Трамп намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским о прекращении конфликта
16 декабря 2024, 20:34

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его команда будет проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для прекращения конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе выступления на пресс-конференции в свой резиденции Мар-а-Лаго.
Трамп заявил, что эти переговоры неизбежны. Необходимо обсудить все детали, чтобы остановить этот конфликт.

Избранный глава государства неоднократно подчёркивал, что урегулирование конфликта на Украине является одной из важнейших задач его администрации после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что администрация Джо Байдена будет мешать любым мирным инициативам Дональда Трампа.

Читайте также:

Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Трамп никогда не предоставит Украине гарантий безопасности США

Команда Трампа объявила о готовности рассмотреть инициативу Орбана по Украине
#дональд трамп
#владимир путин
#владимир зеленский
#россия
#украина
#конфликт
#сша
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Володин поручил выяснить, почему депутат Напсо два года не посещает заседания ГД
16 декабря 2024, 20:16

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить, почему депутат Юрий Напсо не посещает думские заседания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник из ГД.
Отмечается, что Володин проговорил проблему отсутствия этого депутата, который не появляется на заседаниях уже порядка двух лет. Председатель Госдумы поручил выяснить, по каким причинам это происходит, а также отметил, что нижняя палата парламента готова оказать помощь, в том числе с лечением, если это необходимо.

Также Володин дал поручение комиссиям проработать с профильным комитетом вопрос лишения полномочий депутата Напсо.

Юрий Напсо является действующим депутатом Госдумы. Он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинут фракцией ЛДПР, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Читайте также:

«Предательство и вредительство»: почему Госдума требует отставки главы ЦБ Набиуллиной, мнение Путина

Рассмотрение проекта о штрафах за продажу энергетиков детям может пройти весной

В Госдуме РФ предложили заменить больничные на удаленку
#госдума
#вячеслав володин
#депутат
#заседание
#поручение
#лдпр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию
16 декабря 2024, 20:14

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал на инаугурацию Владимира Зеленского, однако готов его на ней принять. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Политик отметил, что не отправлял приглашение украинскому президенту, однако если он хочет присутствовать на мероприятии, то может приехать.

При этом Трамп выразил сомнение в присутствии на инаугурации председателя КНР Си Цзиньпина, которому было отправлено приглашение. Однако спустя время лидер отказался от посещения мероприятия.

Инаугурация Трампа пройдёт 20 января 2025 года.

Ранее агентство Bloomberg писало, что победа Трампа в президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов на Украине и в секторе Газа.

Читайте также:

Песков высказался о приглашении Путина на инаугурацию Трампа

Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера КНР Си Цзиньпина

Политолог объяснил отказ Си Цзиньпина от участия в инаугурации Трампа
#дональд трамп
#владимир зеленский
#сша
#украина
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Думская комиссия по этике не сочла оскорбительными слова Ильтякова о «рожалке»
16 декабря 2024, 20:05

Валентина Терешкова (Фото: kremlin.ru)

Комиссия Государственной думы по этике отреагировала на запрос депутата Ксении Горячевой. Ей показался оскорбительным призыв её коллеги Александра Ильтякова рожать до тех пор, пока «рожалка» работает.
Об этом сама Горячева написала в своём телеграм-канале. Глава думской комиссии Валентина Терешкова прислала оскорблённой в лучших чувствах законодательнице официальный ответ, в котором изложено мнение депутатов, не увидевших в словах Ильтякова никакого негатива.

«Высказывания (...) Ильтякова (...) являются просторечными изречениями, иногда употребляющимися в русском языке», — сообщила космонавт и блюстительница этики и этикета в нижней палате российского парламента.

Горячева с мнением комиссии не согласилась и призвала россиян активнее участвовать в выборах, чтобы не видеть потом в Думе персонажей, подобных Ильтякову. Привлекались ли к обсуждению филологи и лингвисты, не уточняется.

Читайте также:

«Пусть отрастит рожалку»: как Собчак и Милонов ответили на слова депутата Ильтякова и кого парламентарий назвал «чучелами»

Депутат ГД Ильтяков посоветовал россиянкам рожать, «пока рожалка работает»

Уровень рождаемости в ЕС упал ниже некуда
#мнение
#госдума
#депутат
#комиссия
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате