Генерал Хейсканен: Финляндии нужно быть готовой к долгосрочному кризису

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Финляндии на фоне якобы имеющей место «возросшей агрессии РФ» нужно быть готовой к «долгосрочному кризису». Об этом британской газете The Financial Times (FT) рассказал заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.
Он отметил, что Финляндия начала наращивать производство боеприпасов после начала спецоперации на Украине. Сейчас страна производит в 10 раз больше снарядов, чем пять лет назад. По его словам, нужно быть готовыми к долгосрочному кризису. Военачальник рассказал, что Финляндия уже обновила более 1000 соглашений, которые имеет с частными компаниями о производстве оборудования или предоставлении услуг на случай полномасштабного конфликта.
Генерал Хейсканен заявил, что Финляндия находится только на третьей ступени из девяти на лестнице эскалации. Он отметил, что заводы по производству боеприпасов не работают круглосуточно.
Ранее сообщалось, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия планирует вместе со своими союзниками в Северной Европе и НАТО создать в стране завод по производству тротила. Он отметил, что планы по строительству завода уже обсуждались с предпринимателями и частными инвесторами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова