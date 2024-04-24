Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения в отношении семи выходцев из Средней Азии

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Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения семи исламистам из Средней Азии. Речь идет о выходцах из Таджикистана, Туркменистана и Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
В 2022 году они въехали в ФПГ через Украину. Обвинения против пятерых выходцев из Таджикистана и двух граждан Кыргызстана и Туркменистана были выдвинуты 28 марта. После въезда в страну они вместе с обвиняемым, который был привлечен к ответственности в Нидерландах, создали террористическое объединение. Для того чтобы совершить теракты в Германии или других странах Западной Европы.
Генпрокуратура после задержания заявляла, что подозреваемые поддерживали контакты с представителями ИГИЛ*, а также то, что у них отсутствовал план для совершения противоправных действий к настоящему времени.
Ранее Германия сорвала поставку 400 бронемашин MRAP для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова