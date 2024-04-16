Генпрокурор РФ прибыл с рабочим визитом на Кубу

Фото: Сайт Кремля
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в столицу Кубы Гавану. Об этом информирует РИА Новости.
В рамках визита глава ведомства проведет несколько встреч с руководителями правоохранительной системы государства. В аэропорту его встретили главы кубинской Генпрокуратуры и российский посол Виктор Коронелли.
Напомним, 15 апреля Краснов находился с рабочим визитом в Алжире. Там он провёл встречу с главой Минюста страны, хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби.
Ранее Генпрокуратура РФ направила запросы США и ФРГ по делу о «Северных потоках». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
WP: Нетьяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»
Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля
Напомним, 15 апреля Краснов находился с рабочим визитом в Алжире. Там он провёл встречу с главой Минюста страны, хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби.
Ранее Генпрокуратура РФ направила запросы США и ФРГ по делу о «Северных потоках». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
WP: Нетьяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»
Алина Юрчак