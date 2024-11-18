Генсек НАТО: РФ нарушила воздушное пространство

Марк Рютте (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Москву в регулярном нарушении воздушного пространства альянса ракетами и беспилотниками.
Такое заявление Генеральный секретарь НАТО сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Румынии в Боюсселе. Никаких доказательств Марк Рютте не предоставил.
Марк Рютте обратил внимание, что НАТО заботится о безопасности в черноморском регионе. Также альянс будет защищать всех своих союзников, отметил генсек.
Ранее экс-замсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер сказала, что Российская Федерация может сделать избранному президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу три уступки.
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«Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге», — подчеркнул генсек военно-политического блока.
Марк Рютте обратил внимание, что НАТО заботится о безопасности в черноморском регионе. Также альянс будет защищать всех своих союзников, отметил генсек.
Ранее экс-замсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер сказала, что Российская Федерация может сделать избранному президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу три уступки.
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Ольга Енгалычева