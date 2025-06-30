Генсек ООН раскритиковал рост военных расходов в странах Североатлантического альянса

Гутерриш назвал странным желание стран увеличивать расходы на оборону
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал странным стремление стран наращивать военный бюджет при одновременном сокращении финансирования гуманитарной помощи. Об этом он объявил в беседе испанской телекомпанией TVE.



«Что я нахожу крайне странным, так это увеличивать расходы на оборону, сокращая расходы на международное сотрудничество и особенно расходы на гуманитарную помощь», — обратил внимание Антониу Гутерриш.

Еще генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подчеркнул, что растущее неравенство увеличивает напряженность в отношениях между развитым Севером и развивающимся Югом.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на конференции COP-29 в Баку заявил, что текущий год побил рекорды экстремальной жары, достигнув температур, превышающих «пределы человеческой выносливости». Он призвал страны срочно инвестировать в системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары, назвав их первоочередной задачей.
Ольга Енгалычева

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