Генсек ООН раскритиковал рост военных расходов в странах Североатлантического альянса
Гутерриш назвал странным желание стран увеличивать расходы на оборону
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал странным стремление стран наращивать военный бюджет при одновременном сокращении финансирования гуманитарной помощи. Об этом он объявил в беседе испанской телекомпанией TVE.
«Что я нахожу крайне странным, так это увеличивать расходы на оборону, сокращая расходы на международное сотрудничество и особенно расходы на гуманитарную помощь», — обратил внимание Антониу Гутерриш.
Еще генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подчеркнул, что растущее неравенство увеличивает напряженность в отношениях между развитым Севером и развивающимся Югом.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на конференции COP-29 в Баку заявил, что текущий год побил рекорды экстремальной жары, достигнув температур, превышающих «пределы человеческой выносливости». Он призвал страны срочно инвестировать в системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары, назвав их первоочередной задачей.