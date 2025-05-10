Geo TV: Индия ударила ракетами по трем авиабазам Пакистана

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Стало известно о ракетном ударе Индии по трём авиабазам на территории Пакистана. По информации телеканала Geo TV, ссылающегося на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, целью атаки стали базы Нур Хан, Мурид и Шоркот (известная как Рафики).
«Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики», — говорится на сайте телеканала.Генерал-лейтенант Чаудри подчеркнул, что инцидент не привёл к повреждениям инфраструктуры или человеческим жертвам. В заявлении также отсутствуют детали о возможных ответных мерах со стороны Пакистана, однако нет сомнений, что они последуют.
«Ждите нашего ответа», — приводит телеканал слова Чаудри.8 мая сообщалось, что на границе Индии и Пакистана произошёл один из крупнейших воздушных боёв в истории. Высокопоставленный источник в службе безопасности Пакистана уточнил, что в результате воздушной схватки между пакистанскими и индийскими истребителями были сбиты пять самолётов Индии.
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