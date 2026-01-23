Пожар в Подмосковье унес жизни двух малолетних мальчиков
В подмосковном Серпухове при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
Возгорание случилось вечером 22 января. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, вынесли из горящего здания двух мальчиков — семи и четырех лет. Прибывшие медики пытались оказать детям помощь, однако спасти ребят не удалось.
Находившаяся на месте пожара мать мальчиков не пострадала. Специалисты приступили к установлению точной причины возгорания.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге полиция провела масштабную проверку в распределительном центре крупной компании «Х-5 Ретейл Групп», в которую входит сеть супермаркетов «Перекресток». Основной целью рейда стал контроль за соблюдением миграционного законодательства.
Читайте также: