Пожар в Подмосковье унес жизни двух малолетних мальчиков

23 января 2026, 02:46

Два мальчика семи и четырех лет погибли при пожаре в подмосковном Серпухове

Фото: iStock/grafoto

В подмосковном Серпухове при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.