Глава Евросовета досрочно покинет свой пост

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент и досрочно покинуть свою должность, передает РИА Новости.
Ранее Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, назвала 2024 год ключевым для демократии. Глава ЕК отметила, что в текущем году пройдут выборы в Европарламент и выборы президента в США.
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