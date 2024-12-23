Глава города Кириши увернулся от дрона во время перевоза гуманитарки

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Глава города Кириши Ленинградской области Константин Тимофеев увернулся от дрона во время перевоза гуманитарки в Белгородской области, передал Teлеграм-канал «Mash на Мойке».
Константин Тимофеев был в машине вместе с опытным мобилизованным. Военнослужащий заметил беспилотный летательный аппарат на приборах и сдал задним ходом, замаскировался в лесу.
В результате автомобиль уцелел, а FPV выбрал иную цель и ударил в машину, которая проезжала по дороге.
Сам Константин Тимофеев дал изданию подтверждение, что находился в автомобиле под угрозой прилёта дрона, но об иных подробностях умолчал.
В мэрии Горловки сообщили о нанесении удара украинскими войсками по городской больнице №2 с использованием кассетных боеприпасов. Как заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, на территории медицинского учреждения были обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик».
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В результате автомобиль уцелел, а FPV выбрал иную цель и ударил в машину, которая проезжала по дороге.
Сам Константин Тимофеев дал изданию подтверждение, что находился в автомобиле под угрозой прилёта дрона, но об иных подробностях умолчал.
В мэрии Горловки сообщили о нанесении удара украинскими войсками по городской больнице №2 с использованием кассетных боеприпасов. Как заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, на территории медицинского учреждения были обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик».
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Ольга Енгалычева