Пресс-конференция Токаева и Шольца отменена по инициативе Астаны

Фото: сайт Кремля
Совместную пресс-конференцию канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева отменили по инициативе Астаны, пишут обозреватели немецкого агентства DPA.
Отмечается, что отмена случилась незадолго до старта пресс-конференции. Причины неизвестны.
Сам Шольц не стал комментировать, разочарован ли он подобным решением Казахстана.
Канцлер приехал в Казахстан по приглашению Токаева 16 сентября.
Ранее сообщалось, что в ООН ответили Украине на «приглашение» в Курскую область. Представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что комиссия ООН может посетить регион только с согласия российского руководства.
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Сам Шольц не стал комментировать, разочарован ли он подобным решением Казахстана.
Канцлер приехал в Казахстан по приглашению Токаева 16 сентября.
Ранее сообщалось, что в ООН ответили Украине на «приглашение» в Курскую область. Представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что комиссия ООН может посетить регион только с согласия российского руководства.
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Никита Кротов