Глава Крыма Аксёнов выступил за ужесточение миграционной политики в РФ
Глава Крыма Сергей Аксёнов считает необходимым ужесточение миграционной политики в России. Его слова приводит RT.
Аксёнов напомнил, что в Крыму мигранты имеют право трудиться только в сферах строительства и туризма. А власти контролируют работодателей и пресекают нарушения.
«Необходимо по всей стране запретить завоз семей тех мигрантов, которые приезжают работать по трудовой визе. Никакой необходимости в этом у нас нет», — считает Аксёнов.
По данным издания, предложения Крыма по изменению миграционной политики уже внесены в Госдуму.
Тем временем первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду», зампредседатель Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев рассказал Общественной Службе Новостей, что мигранты приезжают в Россию жить под видом работы.
«За последние два года Госдума приняла 21 закон, который ужесточает миграционную политику страны и делает так, чтобы мигранты чувствовали себя в России, как в гостях. Трудовой мигрант должен приезжать в нашу страну только для работы и в одиночку. После окончания трудового контракта этот человек должен покинуть территорию страны», — отметил Гусев.
Он привёл данные МВД, согласно которым в России на сегодняшний день проживает от 10 до 12 млн мигрантов, то есть каждый 12-й человек.
Депутат подчеркнул, что в нашей стране необходимо создать список профессий, на которые нельзя будет принимать иностранных граждан.