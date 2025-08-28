Глава Крыма Аксёнов выступил за ужесточение миграционной политики в РФ

28 августа 2025, 23:13

Фото: iStock/shakzu

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает необходимым ужесточение миграционной политики в России. Его слова приводит RT.





Аксёнов напомнил, что в Крыму мигранты имеют право трудиться только в сферах строительства и туризма. А власти контролируют работодателей и пресекают нарушения.





«Необходимо по всей стране запретить завоз семей тех мигрантов, которые приезжают работать по трудовой визе. Никакой необходимости в этом у нас нет», — считает Аксёнов.

«За последние два года Госдума приняла 21 закон, который ужесточает миграционную политику страны и делает так, чтобы мигранты чувствовали себя в России, как в гостях. Трудовой мигрант должен приезжать в нашу страну только для работы и в одиночку. После окончания трудового контракта этот человек должен покинуть территорию страны», — отметил Гусев.