Глава МИД Чехии: Прага не приветствует у себя украинских уклонистов

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Власти Чехии не приветствуют на своей территории беженцев, пытающихся уклониться от призыва на военную службу в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский.
Министр отметил, что республика поддерживает и приветствует на своей территории беженцев с Украины, но не уклонистов. Кроме того, по его словам, государство практически не может повлиять на процесс возвращения их на родину.
Отмечается, что среди пребывающих в Чехии граждан Украины с предоставленным статусом временной защиты, находятся 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.
Ранее Чехия обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова