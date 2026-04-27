Глава МИД Ирана Арагчи прибыл в Россию с рабочим визитом
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прилетел в Санкт‑Петербург. Об этом сообщает агентство IRNA.
Самолет главы иранского внешнеполитического ведомства приземлился в Пулково рано утром 27 апреля. В Северной столице, как утверждает издание, у него должна состояться встреча с президентом России Владимиром Путиным.
В МИД РФ подтвердили ТАСС факт визита Арагчи. Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить варианты урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и вопросы двухстороннего сотрудничества.
Тем временем Иран и США никак не могут достигнуть соглашения об окончательном прекращении боевых действий. Тегеран отказался от нового раунда переговоров в Исламабаде, так как увидел нарушение перемирия со стороны Вашингтона.
Читайте также: