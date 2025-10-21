В Совфеде констатировали, что у Зеленского «поехала крыша»

21 октября 2025, 17:07

Карасин: Зеленский выдвинул условия для участия в трёхсторонней встрече

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Сенатор Григорий Карасин высказал мнение о позиции Владимира Зеленского по поводу возможной встречи в Будапеште. Слова политика приводит ТАСС.





Карасин сообщил, что Зеленский определяет условия своего участия в трёхсторонней встрече с президентами России и США. По словам сенатора, проведение переговоров лидеров России и США в венгерской столице теперь зависит от выполнения этих условий.

«Похоже, у Зеленского просто поехала крыша. Он продолжает публично выторговывать своё участие во встрече в Будапеште... Что можно сказать по этому поводу? Не иначе как у политического хуторянина слишком завышена самооценка», — высказался сенатор.