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Глава МИД Японии Ивая впервые не употребил слово «нападение» в контексте Украины

Глава МИД Японии Ивая заговорил о необходимости взаимопонимания с Россией
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава министерства иностранных дел Японии Такэси Ивая выступил с достаточно необычным заявлением, резко диссонирующим со всем тем, что он говорил ранее. Политик и дипломат вдруг высказался о необходимости наладить взаимопонимание с Россией.
Нестандартность заявления руководителя японского внешнеполитического ведомства заключалась именно в том, что в его привычную речь о сложности отношений с Москвой и строгой необходимости следования национальным и государственным интересам Японии вдруг вкралась мысль, что неплохо бы наладить эти самые столь сложные взаимоотношения с Россией, передаёт РИА Новости. Причём не только вкралась, но и была озвучена.

«Между нашими странами есть много проблемных моментов, но Россия — наш сосед, а с соседями необходимо взаимопонимание», — заявил Ивая.



В публикации также отмечается, что, говоря о конфликте на Украине, глава МИД Японии впервые за всё время не стал употреблять слово «нападение».

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АВС: В США 14 штатов подали судебный иск против Маска и Трампа
14 февраля 2025, 14:12

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Четырнадцать штатов в США подали федеральный иск против президента страны Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска. Ведомство Маска обвиняют в нарушении конституции страны и в «безграничной власти».
Об этом сообщает телеканал ABC.

«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — цитирует истцов СМИ.

Претензия заключается также в том, что предприниматель и бизнесмен, имея самые широкие полномочия, формально не был назначен на должность президентом и затем утвержден сенатом. По словам истцов, это грубое нарушение статьи конституции США, ее 2 раздела пункта 2 «О назначениях».

В это же самое время 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию USAID обратились в федеральный суд штата Мэриленд с иском против Маска, в котором фигурирует такое же обвинение.трамп. илон маск

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#илон маск
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Финляндия выступает против быстрого заключения соглашения по Украине
Глава МИД Финляндии высказалась против быстрого заключения соглашения по Украине
14 февраля 2025, 12:31

Фото: istockphoto/naumoid

Быстрая сделка с президентом России Владимиром Путиным относительно урегулирования на Украине невозможна. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Об этом она сказала в интервью немецкому телеканалу RDF, комментируя недавнюю беседу российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Мы должны дать понять команде Трампа: с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет», — подчеркнула глава финского внешнеполитического ведомства.

По мнению госпожи Валтонен, только в этом случае станет возможным установление прочного, стабильного и долгосрочного мира на Украине. Она также добавила, что будущее соглашение будет затрагивать не только Украину и Россию, но и окажет влияние на европейскую «архитектуру безопасности», и США должны это понимать.

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#украина
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«Затыкают бреши»: полковник рассказал, что происходит с наемниками ВСУ под Курском
14 февраля 2025, 11:55

Фото: iStock/breakermaximus

Командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне в Курской области, перебрасывая туда иностранных наемников. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с NEWS.ru. По его словам, но и их не хватает, потому иностранцев смешивают с мобилизованными из Днепропетровска и Полтавы.
«В подразделениях ВСУ получается сборная солянка, и бойцы элементарно не могут найти общий язык. Даже грамотные командиры в такой ситуации вряд ли могут обеспечить хорошую подготовку и правильное слаживание личного состава. Есть все шансы, что курский плацдарм станет могильником для ловцов военной удачи из других стран», — пояснил эксперт.
Алехин добавил, что ВСУ с трудом удерживают позиции под Курском из-за натиска российской армии. Их попытки контрнаступления под Суджей, по его мнению, должны были расширить плацдарм и обезопасить пути снабжения, но обернулись крахом.

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В России призывают наладить прямое авиасообщение с Абхазией
14 февраля 2025, 11:39

Фото: istockphoto/Sitikka

В России призывают наладить прямое авиасообщение с Абхазией. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и транспорта республики. Российские регионы, как отмечается, активно заявляют о готовности к сотрудничеству в этом направлении.
В абхазском ведомстве отметили, что о готовности запустить авиасообщение с Абхазией заявили в Нижнем Новгороде, а ЯНАО, Коми и ХМАО уже ведут работу над организацией авиарейсов.
«Данная инициатива подчеркивает высокую востребованность маршрута и свидетельствует о значительном потенциале для развития туризма в Абхазии», — приводят в RT сообщение Минэнерго Абхазии.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество с Россией поможет Абхазии восстановить многие туристические направления и создать комфортные условия для путешественников.

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#россия
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Появились кадры вылета Марка Фогеля из России в США
14 февраля 2025, 09:35

Фото: istockphoto/Sitikka

11 февраля 2025 года американский преподаватель Марк Фогель был освобожден из российской колонии в результате обмена с Александром Винником.
Вылетев из России, Фогель вернулся на родину после почти трехлетнего задержания, начавшегося с его ареста в аэропорту Шереметьево в 2021 году.

«Криптовалютный король» и учитель-контрабандист: кто такие Александр Винник и Марк Фогель, за что их задержали в России и США
«Криптовалютный король» и учитель-контрабандист: кто такие Александр Винник и Марк Фогель, за что их задержали в России и США

Фогель, родившийся в Пенсильвании и работавший в Англо-американской школе в Москве, был задержан с наркотиками, которые, по его словам, были назначены врачом для лечения. Однако российские власти сочли, что он использовал свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков с целью распространения на территории страны. В 2022 году Химкинский городской суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Несмотря на признание вины и отсутствие попыток оспорить обвинения, американские власти начали активные действия по его освобождению в 2024 году, признав задержание Фогеля неправомерным. Обмен с Винником стал возможностью для его возвращения домой.

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