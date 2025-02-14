Глава МИД Японии Ивая впервые не употребил слово «нападение» в контексте Украины

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Глава министерства иностранных дел Японии Такэси Ивая выступил с достаточно необычным заявлением, резко диссонирующим со всем тем, что он говорил ранее. Политик и дипломат вдруг высказался о необходимости наладить взаимопонимание с Россией.
Нестандартность заявления руководителя японского внешнеполитического ведомства заключалась именно в том, что в его привычную речь о сложности отношений с Москвой и строгой необходимости следования национальным и государственным интересам Японии вдруг вкралась мысль, что неплохо бы наладить эти самые столь сложные взаимоотношения с Россией, передаёт РИА Новости. Причём не только вкралась, но и была озвучена.
«Между нашими странами есть много проблемных моментов, но Россия — наш сосед, а с соседями необходимо взаимопонимание», — заявил Ивая.
В публикации также отмечается, что, говоря о конфликте на Украине, глава МИД Японии впервые за всё время не стал употреблять слово «нападение».
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«Между нашими странами есть много проблемных моментов, но Россия — наш сосед, а с соседями необходимо взаимопонимание», — заявил Ивая.
В публикации также отмечается, что, говоря о конфликте на Украине, глава МИД Японии впервые за всё время не стал употреблять слово «нападение».
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Александр Бойцов