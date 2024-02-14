Глава МО Индонезии Субианто предварительно лидирует на выборах президента

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Предварительно, глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто набрал на выборах президента наибольшее количество голосов. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время официальные результаты выборов не опубликованы, однако согласно оценкам социологических исследований Субианто лидирует, набирая 59,72% голосов.
По информации агентства, экс-губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново и экс-губернатор Джакарты Басведан Анис набирают 16,9% и 23,38% соответственно.
Отмечается, что официальный подсчет голосов избирателей может длиться до нескольких недель.
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По информации агентства, экс-губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново и экс-губернатор Джакарты Басведан Анис набирают 16,9% и 23,38% соответственно.
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Диана Аванесян