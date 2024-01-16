В Подмосковье появится приложении для информирования избирателей о предстоящих выборах

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В рамках масштабной работы по информированию избирателей о предстоящих президентских выборах будет запущено новое приложение «ИнформУИК».
Приложение «ИнформУИК» является новые направлением в деятельности избирательной системы, основная цель которого это ведение точного учета и правильность логистики среди комиссий для избежания пересечения в работе.
Кроме этого, в России данное приложение будет использоваться впервые на таком масштабном уровне.
Стоит отметить, что в Подмосковье будут работать порядка 15876 информаторов.
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«Избирательная система Московской области - самая большая система в России.<…> Мы являемся безусловным лидером по количеству избирательных участков, числу членов избирательных комиссий и лиц, которые организуют выборы.<…> Новое приложение предназначено для членов комиссий, которые будут осуществлять поквартирный обход с целью информирования жителей о месте, дате и времени голосования. <…>», — поделился председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
«Это мобильно приложение, которое устанавливается на телефон члена комиссии и при общении с избирателем в него вносятся данные об уточнении списка избирателей, проверка совпадения данных регистрации и даты рождения избирателя, не было ли изменений в паспортных данных и вносится удобное время и формат голосования избирателя», — подчеркнул председатель.
Стоит отметить, что в Подмосковье будут работать порядка 15876 информаторов.
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Мира Полтева