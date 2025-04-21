Турецкая парламентская делегация прибыла в Москву

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Делегация из Турции прибыла в Москву для официальных переговоров по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. Об этом сообщил председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.
Особое внимание планируется уделить региональной безопасности и глобальным вызовам, сообщил Октай через свою страницу в социальной сети Х. Политик выразил уверенность, что диалог в российской столице станет шагом к углублению стратегического взаимодействия двух стран.
20 апреля сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск поддержал высказывание миллиардера Билла Экмана, утверждавшего, что нелегальная миграция может привести к утрате исконных ценностей в США.
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«В качестве членов комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции мы находимся в Москве, столице Российской Федерации, для проведения официальных встреч», — написал он.Октай добавил, что надеется на «плодотворный» диалог.
20 апреля сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск поддержал высказывание миллиардера Билла Экмана, утверждавшего, что нелегальная миграция может привести к утрате исконных ценностей в США.
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Мария Моисеева