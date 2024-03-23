Глава президентского совета Йемена выразил соболезнования Путину из-за теракта в «Крокусе»

Фото: iStock/rarrarorro
Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования из-за теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщает йеменское правительственное информационное агентство Saba.
«Его превосходительство Ришад Мухаммад аль-Алими, глава Президентского руководящего совета (Йемена), направил телеграмму с соболезнованиями его превосходительству Владимиру Путину, президенту дружественной республики Российской Федерации, в связи с жертвами террористической атаки на комплекс «Крокус» на окраине столицы России Москвы», — говорится в телеграмме.
Аль-Алими выразил соболезнования президенту России, семьям погибших и народу России и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Он также подчеркнул, что осуждает произошедший террористический акт и выражает поддержку России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с чрезвычайным происшествием в «Крокус Сити Холле».
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Читайте также:
«Прикинулась мёртвой»: пострадавшая при теракте в «Крокусе» рассказала, как смогла выжить
МЧС опубликовало список пострадавших в результате теракта в «Крокусе»
Стало известно, что станет с тяжелоранеными пострадавшими в «Крокусе»
Элина Позднякова