Глава регионального штаба «Бессмертного полка» назвал Подмосковье комфортным местом для голосования

Фото: Радио 1
Подмосковье – одно из самых комфортных мест для голосования на выборах. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Московской области, член Общественной палаты региона Валерий Анисимов. В последний день выборов президента он посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове.
Он добавил, что уже проголосовал всей семьей в Люберцах. По словам Анисимова, вместе с супругой они учат детей ответственно относиться к важным для страны событиям.
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Лора Луганская