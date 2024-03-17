Политолог Добромелов: работа подмосковного Центра наблюдения повышает легитимность выборов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Работа Центра общественного наблюдения за выборами в Одинцове повышает легитимность голосования. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие мнение после осмотра центра высказал директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
«Впечатления очень хорошие. Этот центр позволяет повысить легитимность избирательного процесса. Он очень эргономичный и технологичный. Поражает качество камер видеонаблюдения», – сказал Добромелов.Он также отметил, что в последние годы большинство граждан России, согласно опросам всех социологических центров, в целом доверяют выборам.
Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.
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