Явка на президентских выборах в Подмосковье к 18 часам подошла к 4,5 млн человек

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова
Явка избирателей на выборах президента на территории Московской области по состоянию на 18 часов составила 4 493 276 человек. Об этом информировали в пресс-службе Мособлизиркома.
«На избирательные участки пришли 3 679 267 человек, дистанционным электронным голосованием воспользовались 814 009», – говорится в сообщении.В этом году выборы главы государства проводятся в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Впервые они организованы с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно в 29 регионах страны.
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Лора Луганская