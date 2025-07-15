Глава республиканцев Тьюн: сенат США не будет продвигать санкции против России

15 июля 2025, 01:18

Фото: iStock/designer491

По словам лидера Республиканской партии в американском сенате Джона Тьюна, сенат не намерен продвигать законопроект о санкциях против России после заявлений президента Дональда Трампа. Об этом политик рассказал журналистам.





Напомним, что Трамп заявил о готовности усилить санкционное давление на Москву. В частности, президент дал РФ 50 дней на заключение мирной сделки с Украиной. В противном случае США введут 100% пошлины против России и ее партнеров.





«Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что это разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния… то мы это сделаем. Мы будем готовы», — сказал Тьюн.