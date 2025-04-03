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WP: в Вашингтоне стартовала встреча Дмитриева и Уиткоффа

Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

В Вашингтоне стартовала встреча главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа.
«Переговоры "идут", заявил человек, который говорил на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса», — передает газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.

Ранее сообщалось о намерении Дмитриева прибыть в Вашингтон для встречи с Уиткоффом. При этом определенная дата потенциальных переговоров не уточнялась. По информации CNN, Штаты специально приостановили санкции против Дмитриева, чтобы тот смог посетить США для встречи. К тому же российский представитель уже сообщал, что страны ведут диалог по совместной добыче редкоземельных металлов.

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#сша
#страны
#переговоры
#россия
Рейтинг Трампа упал до рекордных 43% со дня инаугурации
03 апреля 2025, 02:48

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа упал до рекордных 43% впервые со дня инаугурации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Ipsos.
Инаугурация президента состоялась 20 января. С того момента уровень поддержки Трампа еще не находился на таком низком уровне. После инаугурации американского лидера поддерживало 47% населения. Это до сих пор самый высокий показатель с момента его избрания на второй срок.

Опрошенные оказались недовольны работой Трампа в экономической сфере и в вопросе с высокой стоимостью жизни. По данным направлениям президента поддерживают 37% и 30% респондентов соответственно.

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#сша
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Премьер Канады Карни: пошлины негативно повлияют на экономику США
03 апреля 2025, 02:23

Фото: iStock/wildpixel

По словам премьер-министра Канады Марка Карни, введенные США пошлины негативно повлияют на американскую экономику. Об этом глава страны сказал журналистам.
«Эти пошлины окажут негативное влияние на экономику США, и со временем этот эффект будет нарастать», — заявил премьер.

Карни отметил, что к тому же тарифы фундаментально поменяют всю международную торговую систему. При этом Канада ответит на введение пошлин и готовит меры. которые защитят экономику и граждан страны. В окончании Карни пообещал создать сильнейшую экономику среди стран большой семерки.

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#сша
#товары
#страны
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#тарифы
#канада
#трамп
#экономика
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Трамп ввел 10% пошлины на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд
03 апреля 2025, 02:07

Фото: iStock/aroxopt

Президент США Дональд Трамп ввел 10% пошлины на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд. Об этом говорится в опубликованном списке в соцсети X.
Острова Херд и Макдональд расположены в Индийском океане рядом с Антарктидой. Они считаются внешними австралийскими территориями. Оба острова с 1997 года находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что Дональд Трамп объявил о введение пошлин на продукцию из других стран. Их общий размер равняется 10%, хотя ряд государств получили тарифы в повышенном объеме. Среди них Китай, Тайвань, страны ЕС и другие.

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Defense News: Представители США впервые пропустят встречу группы «Раммштайн»
03 апреля 2025, 01:16

Фото: istockphoto/artJazz

Глава Пентагона Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине. Эта очередная встреча так называемой группы «Раммштайн» пройдёт 11 апреля в Брюсселе.
Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на чиновников американской военной администрации. Таким образом, впервые за всё время существования этого объединения на саммите глав оборонных ведомств союзников Киева не будет представителя Соединённых Штатов.

«США все еще оценивают, как их официальные лица будут участвовать в различных форумах по поддержке Украины», — пишут авторы публикации.

Подчёркивается, что сам министр обороны Штатов Пит Хесгет не планирует присутствовать на встрече ни лично, ни в онлайн-формате. Журналисты издания не исключают, что американское министерство обороны вообще не отправит в Брюссель никого из своих высокопоставленных чиновников.

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Россия отсутствует в списке стран, против которых США водят торговые пошлины
03 апреля 2025, 00:36

Фото: iStock/FabrikaCr

Россия отсутствует в списке стран, против которых США вводят взаимные торговые пошлины. Ранее перечень был продемонстрирован американским президентом Дональдом Трампом.
В соответствующем списке также отсутствовали Белоруссия, Мексика, Канада и Иран. При этом в перечень попали Украина и Казахстан. Товары из первой будут облагаться 10% пошлинами, а продукция из Казахстана уже 27% тарифами.

Помимо этого, пошлины вводятся на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и Тайваня. С помощью этого Трамп пообещал погасить госдолг США, снизить налоги и вернуть стране величие.

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