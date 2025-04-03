WP: в Вашингтоне стартовала встреча Дмитриева и Уиткоффа

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В Вашингтоне стартовала встреча главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа.
«Переговоры "идут", заявил человек, который говорил на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса», — передает газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.
Ранее сообщалось о намерении Дмитриева прибыть в Вашингтон для встречи с Уиткоффом. При этом определенная дата потенциальных переговоров не уточнялась. По информации CNN, Штаты специально приостановили санкции против Дмитриева, чтобы тот смог посетить США для встречи. К тому же российский представитель уже сообщал, что страны ведут диалог по совместной добыче редкоземельных металлов.
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Иван Мусатов