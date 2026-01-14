Стало известно о задержании директора нацпарка «Куршская коса» в Калининградской области
В эту среду, 14 января, правоохранительные органы задержали в Калининградской области директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Другие подробности инцидента пока не приводятся.
Анатолий Калина возглавил «Куршскую косу» в 2011 году, а в 2021-м его избрали депутатом Калининградской областной Думы седьмого созыва. До прихода в нацпарк он служил в органах МВД и занимал руководящие должности в коммерческих структурах.
Куршская коса — песчаная полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Её протяжённость составляет около 98 километров. Это место славится одними из самых высоких в Европе дюн, достигающих 60 метров.
Территория косы является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 2000 года) и включает в себя маленький национальный парк — один из самых посещаемых в регионе.
