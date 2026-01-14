Стало известно о задержании директора нацпарка «Куршская коса» в Калининградской области

14 января 2026, 23:13

ТАСС: Директора нацпарка «Куршская коса» Калину задержали в Калининградской области

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В эту среду, 14 января, правоохранительные органы задержали в Калининградской области директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.





Другие подробности инцидента пока не приводятся.



Анатолий Калина возглавил «Куршскую косу» в 2011 году, а в 2021-м его избрали депутатом Калининградской областной Думы седьмого созыва. До прихода в нацпарк он служил в органах МВД и занимал руководящие должности в коммерческих структурах.



