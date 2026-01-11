Глава РФПИ указал на значительный рост экспорта российских нефтепродуктов
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о значительном росте объёмов экспорта нефтепродуктов из России. Свое заявление спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами сделал в соцсети X.
Комментарий Дмитриева стал ответом на информацию агентства Bloomberg, согласно которой поставки нефтепродуктового топлива из РФ достигли четырёхмесячного максимума.
«Факты имеют значение: экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос. Ложные воинственные нарративы негативно влияют на принятие решений», — написал глава РФПИ.7 января стало известно, что американская Chevron и инвестгруппа Quantum Energy Partners готовят сделку по разделу международных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Предполагается, что они намереваются владеть активами общей стоимостью около $22 млрд на долгосрочной основе.
Ранее сообщалось, что Россия в 2025 году опередила США, Великобританию и Францию по объёму импорта мандаринов.