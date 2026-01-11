Глава РФПИ указал на значительный рост экспорта российских нефтепродуктов

11 января 2026, 02:53

Глава РФПИ Дмитриев: Экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос

Кирилл Дмитриев (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о значительном росте объёмов экспорта нефтепродуктов из России. Свое заявление спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами сделал в соцсети X.





Комментарий Дмитриева стал ответом на информацию агентства Bloomberg, согласно которой поставки нефтепродуктового топлива из РФ достигли четырёхмесячного максимума.





«Факты имеют значение: экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос. Ложные воинственные нарративы негативно влияют на принятие решений», — написал глава РФПИ.