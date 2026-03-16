Сын актёра Владимира Ершова назвал причину смерти отца

16 марта 2026, 06:11

Владимир Ершов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Заслуженный артист России Владимир Ершов, известный по ролям в сериалах «Следствие ведут знатоки» и и «Бригада», скончался от инсульта. Об этом сообщил РИА Новости его сын Иван Ершов.





В воскресенье вечером стало известно, что артист ушел из жизни в возрасте 68 лет. За свою карьеру он снимался в таких проектах, как «Хороший человек», «Гоп-стоп», «Живой Пушкин» и «Дух», а на сцене Театра на Бронной принимал участие в огромном количестве спектаклей, включая постановки «Дон Жуан», «Капитанская дочка» и «Ревизор».



Дата и место прощания с актёром пока не определены. Иван Ершов объяснил, что информация об этом появится позднее. При этом он раскрыл, что у отца наблюдались сердечные недомогания, и именно они стали причиной смерти.





«Инсульт. Какие-то проблемы с сердцем были, но ничего конкретно сказать не могу», — сказал сын заслуженного артиста РФ.