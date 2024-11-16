Главы субъектов РФ выразили поддержку президенту Абхазии

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Главы субъектов РФ поддержали президента Абхазии Аслана Бжанию в телефонных разговорах. Об этом сообщила пресс-служба главы абхазского государства в своем официальном Telegram-канале.
Уточняется, что свою поддержку Бжании выразили руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым и главы других субъектов. В пресс-службе президента Абхазии добавили, что лидеры регионов РФ назвали события 15 ноября попыткой госпереворота, а также пожелали народу Абхазии мира и добра.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские, поскольку они хотят лишь защитить свое государство.
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