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Премьер Бангладеш Хасина ушла в отставку на фоне протестов и сбежала в Индию

05 августа 2024, 14:16
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Об этом сообщил телеканал News18 в своих соцсетях. По данным агентства Reuters, политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.
Ранее издание Prothom Alo Daily сообщило, что Хасина вместе со своей сестрой погрузили вещи в военный вертолет и вылетела в Индию. Премьер решила бежать Дакки, когда протестующие взяли штурмом ее дворец Ганабхабан и дом министра МВД.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июле против системы квот на государственные должности. Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек.



Посольство России на фоне происходящего в Бангладеш призвало граждан РФ, находящихся в стране, соблюдать комендантский час и не выходить на улицы.

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран
Шойгу в Тегеране обсудит вопросы глобальной и региональной безопасности
05 августа 2024, 14:29

Фото: сайт Минобороны РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановой рабочей поездкой. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Шойгу примет новый президент Масуд Пезешкиан. Помимо этого, секретарь Совета безопасности РФ проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Мохаммадом Багери.

Стороны планируют обсудить множество вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Среди них — вопросы безопасности, экономические проекты, а также проблемы глобальной и региональной безопасности.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан в ходе телефонных переговоров пригласил секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу посетить Тегеран. В свою очередь, Шойгу указал на продолжение сотрудничества на высоком уровне между Тегераном и Москвой.

Высокий государственный пост: Песков высказался о новой должности Шойгу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Венгрию хотят исключить из Шенгена из-за виз для россиян
Politico: ЕП пригрозил Венгрии исключением из Шенгена из-за виз для граждан РФ
05 августа 2024, 14:15

Фото: iStock/xbrchx

Депутаты Европарламента выступили с требованием к Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за нежелания властей ужесточить визовый режим для граждан России. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что в случае, если власти Венгрии не изменят свою политику в отношении россиян, Еврокомиссия и все представители стран Евросоюза должны поставить под сомнение присутствие этой страны в Шенгенской зоне. В том числе могут быть введены новые меры контроля на всех границах государства.

По данным издания, письмо депутатов собрало порядка 70 подписей. В их числе также подписи бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии. Имена всех подписавшихся не приводятся.

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#политика
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Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана
Четыре самолета Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана над Бейрутом
05 августа 2024, 13:49

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили несколько маневром над столицей государства Бейрутом. Об этом со ссылкой на источник в ливанской службе гражданской авиации сообщает РИА Новости.
«Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили маневры над Бейрутом», — приводят в агентстве слова собеседника.
Отмечается, что в это же время в центре Бейрута и в его окрестностях раздались громкие звуки, похожие на сильные взрывы.

Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что зафиксировала запуск множества ракет со стороны Ливана. Уточнялось, что в ответ на это ЦАХАЛ запустил несколько ракет-перехватчиков в направлении ливанских снарядов. Однако одна из ракет все же упала на территории страны, недалеко от Айелет-ха-Шахара.

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#ливан
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Ливан вторгся в воздушное пространство Израиля
Израиль зафиксировал запуск множества ракет со стороны Ливана
05 августа 2024, 12:34

Фото: iStock/allanswart

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск множества ракет со стороны Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе войска.
Отмечается, что в течение часа в Верхней Галилее звучали сирены ракетной опасности. После этого было зафиксировано большое количество подозрительных воздушных целей, которые пересекали воздушное пространство Израиля со стороны Ливана.

В ответ на это ЦАХАЛ запустил несколько ракет-перехватчиков в направлении ливанских объектов. Однако одна из ракет всё же упала на территории региона, вблизи с Айелет-ха-Шахаром.

В результате ливанской атаки были ранены израильские офицер и солдат, которых экстренно эвакуировали.

После обстрела на месте прилёта вспыхнул пожар, который в настоящее время ликвидируют пожарные Израиля.

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#израиль
#ливан
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#пожар
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Премьер Британии проведет экстренное совещание из-за беспорядков
Sky News: премьер Британии Стармер проведет заседание из-за протестов
05 августа 2024, 12:00

Фото: iStock/Akabei

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за беспорядков во время антииммигрантских протестов. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Сегодня, на шестой день обострения беспорядков, на Даунинг-стрит должно состояться заседание COBRA, после того как "бандиты" попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища», — говорится в сообщении телеканала.

Предполагается, что на встрече будут обсуждаться ответные меры.

Ранее Стармер назвал беспорядки бандитизмом и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.

Напомним, второй отель в Великобритании, где останавливаются мигранты, запросившие убежища, подвергся нападению. По данным полиции, большая группа лиц вокруг отеля Holiday Inn в городе Тамуэрт разбила окна, разожгла костры и напала на полицейских. Один полицейский пострадал.

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ФСБ: Гершковича предупреждали о секретности данных об «Уралвагонзаводе»
05 августа 2024, 11:37

Фото: iStock/Asergieiev

Американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича неоднократно предупреждали, что данные о деятельности «Уралвагонзавода» составляют государственную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Отмечается, что несмотря на это Гершкович всё же обратился к одному из представителей оборонного предприятия, чтобы тот предоставил ему информацию.

Журналист даже представил сотруднику список вопросов и редакционное задание, однако, ознакомившись с ними, специалист сразу понял, что его ответы на указанные вопросы могут раскрыть гостайну.

Позднее выяснилось, что интересующая Гершковича информация действительно находится под «грифом секретности».

В результате американского корреспондента задержали с поличным во время общения с сотрудником «Уралвагонзавода».

Напомним, что 1 августа был совершён масштабный обмен заключёнными между США и Россией с участием нескольких государств. По его итогу Гершкович вернулся на родину.

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Французский генерал назвал серьезную проблему у войск НАТО в Европе
Генерал Тужуз: странам НАТО нужно увеличить скорость переброски войск в Европе
05 августа 2024, 10:54

Фото: iStock/Serhej Calka

Французский генерал Бертран Тужуз рекомендовал странам НАТО увеличить скорость переброски армии и техники в Европе. Заявление военного приводит газета Politico. По его словам, решить эту проблему будет непросто из-за бюрократической волокиты и состояния инфраструктуры.
«Тужуз признал, что улучшить военную мобильность будет непросто, потому что транспортные и таможенные правила являются по большей части национальной прерогативой», — поясняет газета.
В издании также отметили, что еще одной преградой для развития мобильности войск в Европе является несоответствие инфраструктуры и недостаток транспортных мощностей.

Генерал добавил, что армия Франции после долгих лет войн в Афганистане и Африке уже забыла каково это — перевозить военную технику по железной дороге. Вооруженным силам приходится отдавать около 30 миллионов евро в год, чтобы у них был доступ к межконтинентальным поездам.

Ранее итальянская газета Stampa со ссылкой на источники в разведке назвала три основных коридора для переброски войск США в Европе — Апеннины, Скандинавию и Балканы.

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Симоньян раскрыла особенность возвращенных на родину заключенных россиян
Симоньян: в РФ вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук
05 августа 2024, 10:28

Фото: сайт Кремля

В рамках обмена заключенными между Россией и Западом на родину вернулись люди, для которых словосочетание «верность присяге» не является пустым звуком. Об этом рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук. Верность присяге и верность своей родине. Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога», — заявила Симоньян.

По её словам, семьи, которые на благо страны покидают родину и живут по созданной легенде, рожают детей, отказавшись от прежних личностей, совершают настоящий подвиг.

Она также отметила и странное поведение американского президента Джо Байдена, который, встречая заключенных, поднялся в пустой самолет, а через несколько минут спустился вниз. Симоньян предположила, что Байдена «надрессировали» при виде трапа идти вверх или спускаться по нему.

Таким образом, медиаменеджер задалась вопросом, почему в США с огромным населением нет другого человека на пост президента, кроме «несчастного деда в деменции».

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Кирби: США могут ввести новые санкции против России за задержание американцев
05 августа 2024, 08:42

Фото: iStock/lucky-photographer

США могут ввести новые санкции в отношении России за «неправомерное удержание американских граждан». Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News. По его словам, при этом Штаты хотят и дальше добиваться освобождения своих соотечественников.
«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — уточнил Кирби.
Политик добавил, что несмотря на усиление санкций, американцы вместе с этим намерены и дальше работать для освобождения сограждан, в том числе бывшего работника посольства США Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что благодаря телефонному разговору министра обороны РФ Андрея Белоусова и его американского коллеги Ллойда Остина удалось избежать нового витка эскалации. Он уточнил, что сигнал, поданный Белоусовым дошел не только до Соединенных Штатов, но и подконтрольных им стран.

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