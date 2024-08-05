Премьер Бангладеш Хасина ушла в отставку на фоне протестов и сбежала в Индию

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Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Об этом сообщил телеканал News18 в своих соцсетях. По данным агентства Reuters, политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.
Ранее издание Prothom Alo Daily сообщило, что Хасина вместе со своей сестрой погрузили вещи в военный вертолет и вылетела в Индию. Премьер решила бежать Дакки, когда протестующие взяли штурмом ее дворец Ганабхабан и дом министра МВД.
Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июле против системы квот на государственные должности. Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек.
Посольство России на фоне происходящего в Бангладеш призвало граждан РФ, находящихся в стране, соблюдать комендантский час и не выходить на улицы.
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Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июле против системы квот на государственные должности. Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек.
Посольство России на фоне происходящего в Бангладеш призвало граждан РФ, находящихся в стране, соблюдать комендантский час и не выходить на улицы.
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Данил Пономарев