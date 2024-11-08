Главой аппарата администрации Трампа впервые станет женщина

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)
Главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые в этой должности окажется женщина.
Команда переходного периода республиканца сообщила, что Трамп высоко ценит профессиональные качества Уайлс, называя её «сильной, умной и уважаемой». Он подчеркнул, что её назначение символизирует важный шаг в гендерном составе его администрации.
67-летняя Уайлс займет ключевую позицию, хотя, как ожидается, в публичной сфере она будет появляться редко.
В прошлой администрации Трампа на министерских должностях было всего три женщины, что подвергалось критике за гендерный дисбаланс.
После прошедших 5 ноября выборов Трамп победил Харрис, и 20 января он официально вступит в должность, приняв дела от уходящей администрации.
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67-летняя Уайлс займет ключевую позицию, хотя, как ожидается, в публичной сфере она будет появляться редко.
В прошлой администрации Трампа на министерских должностях было всего три женщины, что подвергалось критике за гендерный дисбаланс.
После прошедших 5 ноября выборов Трамп победил Харрис, и 20 января он официально вступит в должность, приняв дела от уходящей администрации.
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Мария Моисеева