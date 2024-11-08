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Главой аппарата администрации Трампа впервые станет женщина

Главой аппарата Белого дома при Трампе станет его советница — Сюзан Уайлс
Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые в этой должности окажется женщина.
Команда переходного периода республиканца сообщила, что Трамп высоко ценит профессиональные качества Уайлс, называя её «сильной, умной и уважаемой». Он подчеркнул, что её назначение символизирует важный шаг в гендерном составе его администрации.

67-летняя Уайлс займет ключевую позицию, хотя, как ожидается, в публичной сфере она будет появляться редко.



В прошлой администрации Трампа на министерских должностях было всего три женщины, что подвергалось критике за гендерный дисбаланс.

После прошедших 5 ноября выборов Трамп победил Харрис, и 20 января он официально вступит в должность, приняв дела от уходящей администрации.

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#выборы
Губернатор Саратова сообщил о ликвидации БПЛА
Губернатор Бусаргин: системы ПВО сбили БПЛА над Саратовым
08 ноября 2024, 04:40

Фото: iStock/sommersby

В небе над Саратовом был ликвидирован беспилотник, обломки которого упали в промышленной зоне Заводского района.
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Ночью над Саратовом был ликвидирован БПЛА, обломки упали в промышленной зоне. На месте работают экстренные службы, и пострадавших, по предварительным данным, нет», — отметил глава региона.
Ранее Бусаргин был предупрежден о возможной угрозе атаки беспилотника Министерством обороны. Благодаря этому все экстренные службы были вовремя приведены в полную готовность, что позволило избежать жертв.

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Депутат Рады призвал Зеленского к переговорам с РФ ради страны
Депутат Шевченко: Запад может отказаться от Зеленского, если он не пойдет на переговоры
08 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/NISIT RAWO

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал Владимира Зеленского начать диалог о завершении конфликта, даже если это повредит его личным амбициям.

«Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти, но страна важнее личных амбиций», — написал Шевченко в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, если Зеленский не захочет обсуждать завершение конфликта, западные союзники сами примут это решение и, вероятно, отстранят его от власти.

В четверг стало известно, что Зеленский может быть вынужден поддержать план мира, если его предложит избранный президент США Дональд Трамп.

Wall Street Journal сообщал, что окружение Трампа рассматривает возможность заморозки конфликта и создания демилитаризованной зоны вдоль линии фронта.

В обмен от Киева потребуют временно воздержаться от вступления в НАТО. Кремль, в лице Дмитрия Пескова, назвал статью абстрактной.

Ранее Трамп заявлял, что способен решить украинский конфликт за один день путем переговоров. Он неоднократно критиковал Зеленского, называя его «торгашом» за получение многомиллиардной помощи после каждого визита в США.

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#зеленский
#киев
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Сделка по Украине: Трамп должен сделать первый шаг
Time раскрыл, какой шаг Трампа по вопросу Украины заинтересует русских
08 ноября 2024, 03:23

Фото: iStock/Sven Loeffler

Если Дональд Трамп, новый президент США, решит заключить сделку с Владимиром Путиным по Украине, «русские будут заинтересованы», сообщает журнал Time.
По словам бывшего чиновника из американской администрации, Москва готова рассмотреть варианты урегулирования конфликта, но не станет проявлять инициативу, пока Вашингтон не определится с предложениями.

В Time отмечают, что первый шаг должен сделать именно Трамп.

Ранее, на заседании клуба «Валдай», Владимир Путин поздравил Трампа с победой и подчеркнул, что не видит ничего зазорного в том, чтобы позвонить ему. Однако президент России добавил, что не планирует делать это первым.

В интервью NBC Трамп сообщил, что пока не разговаривал с Путиным, но выразил уверенность, что такой разговор состоится.

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#дональд трамп
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Кремль подтвердил, что Путин официально поздравил Трампа с победой
Песков: поздравление Путиным Трампа с победой на выборах прозвучало официально
08 ноября 2024, 02:58

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что поздравление Владимира Путина Дональду Трампу с избранием на пост президента США можно считать официальным.

«Все, что говорит президент, — это официально», — отметил Песков.
В четверг, на пленарном заседании клуба «Валдай», Путин публично поздравил Трампа с победой.

«Я хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Мы будем работать с любым лидером, которому доверит власть американский народ. Так будет и на практике», — заявил он.
Однако, как уточнил Кремль, телеграммы с поздравлением отправлено не было.

Поздравление Путина прозвучало без дополнительного формального сообщения, но Кремль подтверждает его официальность.

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#дмитрий песков
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Калифорния будет бороться с политикой Трампа
Губернатор Ньюсом: Калифорния готова защищаться от «незаконных действий» Трампа
08 ноября 2024, 02:43

Дональд Трамп (Фото: сайт Дональда Трампа)

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о готовности штата бороться с возможными «незаконными действиями» новой администрации Дональда Трампа, который недавно одержал победу на президентских выборах в США.
Ньюсом, представляющий Демократическую партию, созвал чрезвычайную специальную сессию для укрепления правовых ресурсов штата. Он отметил, что Калифорния не допустит ограничений на гражданские права, репродуктивные свободы и меры по борьбе с изменением климата.

Газета New York Times сообщает, что особое внимание сессии будет уделено финансированию судебных исков, направленных на защиту гражданских свобод, иммигрантов и экологических инициатив Калифорнии, которые могут оказаться под угрозой из-за политики Трампа.

Дональд Трамп, выигравший выборы 5 ноября, стал первым за почти два столетия президентом, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Его победу подтвердили ведущие СМИ, включая Ассошиэйтед Пресс, Fox News и CNN.

Камала Харрис признала свое поражение, а Джо Байден поздравил Трампа с победой.

Окончательное утверждение результатов состоится 6 января новым составом конгресса, а инаугурация запланирована на 20 января.

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Подписание двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией сорвалось
Украина и Венгрия не подписали соглашение о безопасности из-за пункта о НАТО
08 ноября 2024, 01:54

Владимир Зеленский

Украина и Венгрия не смогли подписать двустороннее соглашение о безопасности, так как Будапешт отказался включить пункт о поддержке вступления Украины в НАТО. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что поддержка Венгрией членства Украины в ЕС и НАТО имеет для них принципиальное значение. Однако, поскольку в документе отсутствует упоминание о поддержке со стороны Венгрии, соглашение подписано не было.

Визит Зеленского в Венгрию стал первым с 2022 года, он прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества, прошедшем в Будапеште.

В октябре Зеленский уже заявлял о подготовке документа, в котором Венгрия обязуется не блокировать приглашение Киева в НАТО, а также отражается позиция обеих стран по спорным вопросам, включая защиту прав венгерского меньшинства на Украине.

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Новые вызовы человечеству: прогноз Путина на ближайшие годы
Путин предсказал новые сложности для мира в ближайшие 20 лет
08 ноября 2024, 01:18

Фото: iStock/chaiyapruek2520

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», подчеркнул, что следующие двадцать лет могут оказаться более трудными для человечества, чем прошедшие.

«Современный мир непредсказуем, и если оценить масштаб изменений последних двух десятилетий, можно предположить, что будущее будет не менее сложным, а возможно, и более,» — заявил он, отмечая, что это зависит от множества факторов.
Путин также привел мнение экспертов, предупреждающих о вероятности новых региональных конфликтов и глобальных эпидемий.

Он добавил, что впереди стоят сложные этические вопросы взаимодействия человека с искусственным интеллектом, а также необходимость согласования традиций и прогресса.

Президент призвал учитывать, что впереди возможны неоднозначные вызовы, к которым нужно быть готовыми, так как динамика мировых процессов только ускоряется.

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Трамп после победы не исключил беседу с Путиным

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#владимир путин
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#мнение
#кризис
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Трамп после победы не исключил беседу с Путиным
NBC News: Трамп намекнул на возможность переговоров с Путиным
08 ноября 2024, 00:05

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Дональд Трамп, вновь избранный президент США, сообщил NBC News, что после выборов поговорил примерно с 70 мировыми лидерами, но контакт с президентом России Владимиром Путиным пока не состоялся.
Трамп отметил, что «возможно» свяжется с Путиным, однако не назвал конкретных сроков.

На форуме «Валдай» Владимир Путин подтвердил, что не исключает возможность беседы с Трампом и уточнил, что сам не стал бы первым инициатором звонка. Он пояснил, что руководители западных государств звонили ему практически каждую неделю, пока этот поток не прекратился.

Последний контакт Путина с действующим президентом США Джо Байденом состоялся перед началом военной операции на Украине в феврале 2022 года.

С тех пор связи между администрациями свелись к минимуму, хотя Кремль заявил, что контакты могут быть восстановлены, если возникнет необходимость для достижения целей России.

Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 277 выборщиков, при необходимых 270 для победы. Окончательные итоги выборов еще не утверждены.

Несмотря на напряжённые отношения, Трамп не раз подчёркивал, что у него были «хорошие отношения» с Путиным. В Кремле, в свою очередь, отметили, что в годы президентства Трампа для России не было сделано «ничего хорошего», а ограничения продолжали вводиться.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «положительным моментом» факт существования диалога.

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#сша
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
#кремль
#дмитрий песков
#отношения
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Маск резко высказался о канцлере ФРГ из-за развала правящей коалиции
Маск назвал Шольца глупцом на фоне правительственного кризиса в Германии
07 ноября 2024, 23:50

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «глупцом» на фоне развала правящей коалиции и возможных досрочных выборов.
В социальной сети X Маск прокомментировал политическую ситуацию в Германии, заявив об этом после новостей об отставке министра финансов Кристиана Линднера.

«Олаф — глупец», — написал он.
Канцлер Шольц заявил, что был вынужден попросить президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении Линднера, чтобы предотвратить ущерб для страны. Основной причиной стал отказ Линднера поддержать увеличение расходов на Украину и инвестиции в будущее Германии в проекте бюджета на 2025 год.

В ответ на своё увольнение Линднер обвинил Шольца в отсутствии амбиций и критиковал его за попытки приостановить действие «долгового тормоза», ограничивающего новые заимствования для государственного бюджета.

В начале 2025 года Шольц также намерен запросить вотум доверия у бундестага, чтобы провести досрочные выборы в марте.

Лидер оппозиции Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз, предложил канцлеру ускорить процесс и назначить выборы уже в январе.

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