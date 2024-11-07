В Кремле оценили слова Трампа об окончании украинского конфликта

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Слова новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он может закончить украинский конфликт за сутки, преувеличены, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», — прокомментировал он.Перед этим белорусский президент Александр Лукашенко говорил о том, что урегулирование украинского конфликта зависит не только от Дональда Трампа. По словам главы Беларуси, происходящее касается многих государств.
«Поэтому надо все делить на два, на три. То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложатся так обстоятельства», — говорил Лукашенко.Трамп вступает в должность президента США 20 января 2025 года. Республиканца выбрали 5 ноября.
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