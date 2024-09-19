Тайвань изучает дело о взрыве пейджеров в Ливане, связываемых с местной фирмой

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Органы безопасности Тайваня начали расследование по поводу взрыва пейджеров в Ливане, которые, как предполагается, связаны с местной компанией Gold Apollo. Об этом сообщил министр обороны острова Гу Лисюн, пишет РИА Новости.
«Органы безопасности Тайваня проводят расследование по этому делу и уделяют ему внимание, министерство обороны не имеет никакого отношения к этому делу», — пояснил он.
Официальный представитель министерства обороны Сунь Лифан заявил, что ведомство не имеет возможности комментировать ситуацию от имени тайваньской компании, производящей устройства.
Напомним, что во вторник в различных районах Ливана произошли взрывы пейджеров. В результате инцидентов пострадали около 2800 человек, 12 погибли.
В среду после взрывов пейджеров в Ливане начали детонировать и другие телекоммуникационные устройства с литий-ионными батареями. В основном это касалось радиостанций, но также сообщалось о взрывах другой электроники, включая устройства, установленные в транспортных средствах. По последним данным, 20 человек погибли, еще 450 пострадали.
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Дарья Осипова