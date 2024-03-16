Подмосковный депутат Маликов проверил работу участков Красногорска и Истры

Фото: Радио 1
Поток людей на избирательные участки в Подмосковье большой, хотя многие пользуются дистанционным электронным голосованием. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил депутат Мособлдумы, член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов. Он посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове.
«Я объехал много участков Красногорска и Истры, пообщался и с членам избирательных комиссий, и с голосующими. У членов участковых избиркомов хорошее настроение. Это важно, потому что их настроение передаётся и избирателям. Я побывал на 90% участков этих городских округов. Везде есть наблюдатели, работают правоохранители, всё четко и понятно, нет никаких препятствий. Поток людей большой, хотя многие и пользуются ДЭГ. Жители приходят семьями, и это правильно – показывать детям своим примером, что надо ходить на выборы», – сказал Маликов.Депутат побывал и на выездном участке, организованном на одном из предприятий области. Что касается способов голосования, то он предпочитает делать это традиционным способом.
«По поводу новых технологий ДЭГ – я их, конечно, поддерживаю, но считаю себя «старовером». Хожу на участок лично и голосую традиционным способом. Мне нравится старый добрый подход», – признался парламентарий.В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков.
В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.
Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв проголосовал на президентских выборах вместе с семьёй
Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 15 часам
Актёр Венес оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами в Подмосковье
Лора Луганская