Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, прерванное в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко объявил, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Слова российского лидера приводятся на сайте Кремля.