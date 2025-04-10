Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, прерванное в 2022 году

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Украина восстановила паромное сообщение с Грузией, которое было приостановлено в 2022 году. Об этом сообщают украинские СМИ.
В июне прошлого года одно из местных изданий сообщало, что украинская судоходная компания Ukrferry возобновляет паромное сообщение с Грузией. Однако спустя месяц перезапуск был отложен.
Сегодня же стало известно, что Киев возобновил паромное сообщение выполнив два рейса из порта «Черноморск» и в порт «Батуми». Эти рейсы были осуществлены 18 и 26 марта в режиме информационной тишины.
На следующей неделе будет произведён третий рейс, сообщил директор по коммерческой работе и логистики «Украинских железных дорог» Тимофей Мураховский.
Паромы между странами были запущены впервые с начала боевых действий 24 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что только шесть из тридцати государств «коалицию желающих» выразили готовность отправить войска на Украину.
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Сегодня же стало известно, что Киев возобновил паромное сообщение выполнив два рейса из порта «Черноморск» и в порт «Батуми». Эти рейсы были осуществлены 18 и 26 марта в режиме информационной тишины.
На следующей неделе будет произведён третий рейс, сообщил директор по коммерческой работе и логистики «Украинских железных дорог» Тимофей Мураховский.
Паромы между странами были запущены впервые с начала боевых действий 24 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что только шесть из тридцати государств «коалицию желающих» выразили готовность отправить войска на Украину.
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Анастасия Чинкова