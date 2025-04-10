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Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, прерванное в 2022 году

Фото: iStock/Dikuch

Фото: iStock/Dikuch

Украина восстановила паромное сообщение с Грузией, которое было приостановлено в 2022 году. Об этом сообщают украинские СМИ.
В июне прошлого года одно из местных изданий сообщало, что украинская судоходная компания Ukrferry возобновляет паромное сообщение с Грузией. Однако спустя месяц перезапуск был отложен.

Сегодня же стало известно, что Киев возобновил паромное сообщение выполнив два рейса из порта «Черноморск» и в порт «Батуми». Эти рейсы были осуществлены 18 и 26 марта в режиме информационной тишины.

На следующей неделе будет произведён третий рейс, сообщил директор по коммерческой работе и логистики «Украинских железных дорог» Тимофей Мураховский.

Паромы между странами были запущены впервые с начала боевых действий 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что только шесть из тридцати государств «коалицию желающих» выразили готовность отправить войска на Украину.

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Путин: вопрос жилья удастся решить лучше, чем в царские и советские времена
10 апреля 2025, 21:46

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко объявил, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Слова российского лидера приводятся на сайте Кремля.
Президент Российской Федерации обратил внимание, что вопросы жилья являются основными в жизни каждого гражданина и каждой семьи.

«Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что для решения проблем в этой сфере есть технологии, производственные и строительные силы, а еще наука и хорошая организация.

Еще Владимир Путин призвал заранее объяснять россиянам условия ипотеки, чтобы не спровоцировать рост цен на жилье. Виталий Мутко отметил, что сейчас россияне массово откладывают покупку жилья из-за высоких ипотечных процентов.

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#семьи
#россия
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CNBC: Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 145%
10 апреля 2025, 20:44

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 145 процентов, сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на Белый дом.
2 апреля Трамп заявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка равняется десяти процентам. Однако почти каждое государство столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной для достижения баланса.


В отношении Китая новые пошлины складывались с уже существующими и изначально составляли 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процентов на все товары из США.

Вашингтон же повысил пошлины до 104 процентов, на что Китай ответил дополнительной тарифной ставкой, которая достигла 84 процентов. После этого американский лидер поднял пошлины для Пекина до 125 процентов.

Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь уточнял, что победителей в тарифной войне нет, Пекин не желает воевать, однако борьбы он не боится.

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#дональд трамп
#сша
#китай
#экономика
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Политолог Дробницкий предрёк США гражданский конфликт в случае нового покушения на Трампа
Политолог Дробницкий предсказал США гражданский конфликт гражданский конфликт
10 апреля 2025, 20:28

Дональд Трамп (whitehouse.gov)

В случае совершения ещё одного неудачного покушения на теперь уже президента США Дональда Трампа, страну ждут немалые гражданские потрясения. И такое развитие событий вполне возможно, учитывая количество недовольных многими шагами главы государства после прихода к власти.
Такое мнение в разговоре с изданием NEWS.ru высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он также уточнил, что вовсе необязательно, чтобы заговор был приведён в действие. Властям достаточно будет раскрыть подготовку к нему. В этом случае неминуемо последуют аресты и репрессии, а Штаты будут ввергнуты в пучину гражданского конфликта, считает эксперт.

«Я думаю, что протесты и так будут рано или поздно. До этого дойдет. Противостояние внутри США только нарастает. Гражданского конфликта не избежать — у них нет другого выхода, кроме как через это пройти. Если это случится не сейчас, то через полгода-год, — заявил Дробницкий.

Он отметил также, что после предыдущих неудачных покушений Трамп считает себя «поцелованным богом», верит в собственную исключительность и непогрешимость. Это объяснимо, поскольку он американец с до мозга костей с типичным отношением к такого рода символам.

Однако это может дорого обойтись как самому президенту, так и его стране, поскольку либеральная оппозиция в США отошла от шока после прихода Трампа к власти, продолжил политолог. Демократы уже начинают предпринимать какие-то действия, а их могут поддержать некоторые страны, включая Евросоюз и Канаду, которые, вместе с оппозиционерами, считают нового главу американского государства большой угрозой, заключил Дробницкий.

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#евросоюз
#трамп
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«Их хотят ещё пнуть»: Милонов жёстко высказался о пометках «ранее судим» на сайтах знакомств
Депутат Милонов не одобрил идею ввода пометки «ранее судим» на сайтах знакомств
10 апреля 2025, 19:23

Виталий Милонов (Фото: ВКонтакте @milonov)

Идею помечать пользователей социальных сетей и сайтов знакомств, освободившихся из мест лишения свободы, как «ранее судимых» следует решительно отвергнуть. Об этом заявил в характерной для него резкой манере депутат государственной думы РФ Виталий Милонов.
В разговоре с изданием NEWS.ru он напомнил, что некоторые из этих людей не только искупили свою вину, отбыв полный срок заключения, но и принимали участие в специальной военной военной операции и в буквальном смысле кровью смыли грехи за свои прошлые ошибки.

«Чувствуется подлинное "человеколюбие" авторов этой идеи. Кто-то совершил ошибку, потом искупил свою вину. Причём некоторые из них своей кровью. А их теперь хотят ещё побольнее пнуть. Я буду последний, кто поддержит такую "инициативу"», — сказал парламентарий.

Он напомнил также о своём пребывании в зоне СВО и о том, что среди его подопечных было немало бывших заключённых. Упомянул депутат и некоторых красивых и гламурных несудимых сограждан, которые «сидят по заграницам».

«Я лучше пожму руку и обниму парня, который пошел воевать, чем буду общаться с петухами гамбургскими, — высказался Милонов в завершение беседы.

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В Государственной думе назвали спасителя планеты от ядерной войны
Депутат ГД Шеремет: Трамп спас человечество от ядерной войны
10 апреля 2025, 18:41

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Победивший на прошлогодних президентских выборах в США Дональд Трамп спас планету от ядерного апокалипсиса. Войну на на полное уничтожение человечества хотела развязать администрация предыдущего президента Джозефа Байдена.
Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. В разговоре с изданием NEWS.ru он отметил, что с приходом к власти Тампа наступил переломный момент, который позволил сохранить некоторую стабильность и вернуть позабытое ощущение безопасности американцам и всем людям на Земле.

«Считаю спасением приход Дональда Трампа на политическую арену. Он заслуженно занял место у большого штурвала. Новый-старый президент сразу начал предпринимать всевозможные меры, чтобы выправить критический крен», — сказал парламентарий.

Продолжая использовать морскую терминологию, майор в отставке подчеркнул, что Трамп не позволил другим следовать опасным курсом, предложенным Байденом и его советниками, который неминуемо вёл весь мир в сторону «последнего ядерного шторма».

Ведь именно бывший президент США поставил на кон существование всего человечества, попытавшись сыграть в «ядерную рулетку» в угоду своим нездоровым старческим амбициям. Придя к власти, Трамп этого не допустил, заключил Михаил Шеремет.

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#трамп
#ядерное оружие
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