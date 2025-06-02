Госдеп: Рубио напомнил Лаврову призыв Трампа к прямым переговорам по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым напомнил тому призыв американского президента Дональда Трампа к прямым переговорам между Киевом и Москвой. Об этом говорится в заявлении Госдепа.
«Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения долгосрочного мира», — передает ведомство.
Ранее сообщалось о телефонном разговоре между Лавровым и Рубио, в котором они обсудили предстоящие переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. К тому же была поднята тема урегулирования конфликта политическим путем.